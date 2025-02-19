UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 23.00 seansında oynanacak olan rövanş karşılaşmalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
PSG - BREST İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele
BREST: Coudert, Zogbe, Chardonnet, Coulibaly, Haidara, Fernandes, Melou, Pereira, Faivre, Balde, Sima
PSV - JUVENTUS MAÇI İLK 11'LERİ
PSV: : Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Junior, Schouten, Veerman, Saibari, Perisic, Lang, de Jong
JUVENTUS: Di Gregorio, Weah, Gatti, Veiga, Kelly, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Gonzalez, Kolo Muani
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LERİ:
REAL MADRID: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Ceballos, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe
MANCHESTER CITY: Ederson, Khusanov, Stones, Dias, Gvardiol, Nico, İlkay, Bernardo Silva, Foden, Savinho, Marmoush