UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu | CANLI İZLE (Devler Ligi'nde rövanş gecesi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı rövanş karşılaşmaları ile devam ediyor. Mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz/takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2025- 22:49