Bayern Münih-Inter Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı TIKLA İZLE | Bayern Münih-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Bayern Münih ile Inter, Avrupa’nın en prestijli kupasında kozlarını paylaşacak. Alman futbolunun köklü temsilcisi Bayern Münih, bu sezon Vincent Kompany ile yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklıklarını geride bırakmak isteyen Bavyera ekibi, güçlü kadrosu ve tecrübesiyle Avrupa kupasında yeniden zirveye çıkmanın peşinde. Simone Inzaghi önderliğindeki İtalyan devi Inter ise kupayı Milano’ya götürmek istiyor. Serie A’da istikrarlı bir grafik çizen Inter, Avrupa’da da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Mücadele öncesinde Türk futbolseverlerin heyecanla takip ettiği bir başka konu ise Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de yer alıp almayacağı. Peki, Bayern Münih-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleye sahne olacak. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi Bayern Münih ile Inter, ilk maçta avantajı yakalayabilmek için sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takım da bu zorlu eşleşmeden galip ayrılarak yarı final kapısını aralamanın peşinde. Bundesliga'da adım adım şampiyonluğa yürüyen Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde hem ligde hem de Avrupa sahnesinde etkileyici bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezonki hayal kırıklıklarını unutmak isteyen Alman devi, Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden müzesine götürme hedefiyle bu sezon çok daha hırslı. Diğer yanda, Serie A'da zirveyi kimselere bırakmayan Inter, teknik direktör Simone Inzaghi ile istikrarın ve kararlılığın sembolü haline geldi. Geçen yılın şampiyonu olan Milano ekibi, bu sezon da hem ligde hem Avrupa'da başarıyı kovalıyor. Maçın en çok merak edilen konularından biri ise Hakan Çalhanoğlu'nun sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı. Heyecan dolu karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Santino Schreiner yönetecek. Peki, Bayern Münih-Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MUNIH-INTER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Bayern Münih-Inter maçı 8 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYERN MUNIH-INTER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK ?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Inter maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-INTER MAÇI CANLI İZLE

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter'e transfer olduktan sonra gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Hakan Çalhanoğlu'nun Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Simone Inzaghi yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan İtalyan devinde A Milli futbolcunun Almanya deplasmanında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

BAYERN MUHNIH-INTER MUHTEMEL 11'LER:

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Kim, Dier, Stanisic, Palhinha, Kimmich, Goretzka, Olise, Sane, Kane

Inter: Sommer, Acerbi, Bisseck, Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Darmian, Dimarco, Thuram, Martinez

HARRY KANE İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Bayern Münih'te Harry Kane istatistikleri ile ön plana çıkıyor. Kariyerinde ilk kupasına oldukça yakın olan 31 yaşındaki yıldız fubolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçta 10 gol ve 2 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu. İşte Harry Kane istatistikleri:

BAYERN MUHIH İLE INTER ARASINDA 10. RANDEVU

Avrupa kupalarında 9 defa karşı karşıya gelen Bayern Münih ile Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında 10. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 5'ini Alman devi kazanırken, 3 mücadeleyi de İtalyan ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Bayern Münih 13 gol atarken, Inter ise 9 golle karşılık verdi.