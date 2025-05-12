Fransız ekibi PSG ile Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu. Dev mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Paris Saint Germain ile İnter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu. Devler Ligi finalinde Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

31 Mayıs Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak dev maçta görev alacak 40 yaşındaki Kovacs, 2019 yılından bu yana UEFA Elit Kategori hakemi olarak görev yapıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da İnter ile şampiyonluk için sahaya çıkacak. Kovacs İnter'in daha önce 2023 yılında Manchester City karşısında kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.