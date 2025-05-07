UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG ile Arsenal karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan PSG, rövanş mücadelesindem de 2-1 galip geldi ve adını finale yazdırdı. Fransız temsilcisinin galibiyet golleri 27. dakikada Fabian Ruiz ve 72. dakikada Achraf Hakimi'den geldi. Arsenal'in tek sayısını ise 76. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Böylelikle Inter'in finaldeki rakibi PSG oldu. Inter ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: