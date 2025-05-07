UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG ile Arsenal karşı karşıya geldi.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan PSG, rövanş mücadelesindem de 2-1 galip geldi ve adını finale yazdırdı. Fransız temsilcisinin galibiyet golleri 27. dakikada Fabian Ruiz ve 72. dakikada Achraf Hakimi'den geldi. Arsenal'in tek sayısını ise 76. dakikada Bukayo Saka kaydetti.
Böylelikle Inter'in finaldeki rakibi PSG oldu. Inter ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
FABİAN RUİZ! HARİKA BİR ŞUTLA GOL PERDESİNİ AÇIYOR!! 🔥 pic.twitter.com/Z8HxIf5D56— TRT Spor (@trtspor) May 7, 2025
ACHRAF HAKİMİ ATTI! PARC DES PRİNCES TRİBÜNLERİ ALEV ALDI!! 🔥🔥 pic.twitter.com/oz9mAUii8u— TRT Spor (@trtspor) May 7, 2025
BUKAYO SAKA'DAN CEVAP GECİKMEDİ!! ARSENAL SERİDE FARKI 2'YE İNDİRİYOR! 🔥🔥 pic.twitter.com/8Klr8uR4Kl— TRT Spor (@trtspor) May 7, 2025