Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 24. dakikada Lamine Yamal, 38. dakikada Ferran Torres ve 65. dakikada Yann Sommer (KK) atarken; konuk ekibin gollerini ise 1. dakikada Marcus Thuram ve 21. ile 63. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

HAKAN'DAN 1 ASİST

Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, takımının 63. dakikada Dumfries ile bulduğu golün asistini yaparken 71. dakikada oyundan çıkarak yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

MAÇIN ADAMI DUMFRIES

Mücadelede Barcelona'ya karşı 2 gol/1 asist istatistiklerini yakalayan Denzel Dumfries, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta duble yaptı. Hollandalı oyuncu bu performansı ile "Maçın adamı" ödülünü almaya hak kazandı.

YAMAL'DAN DALYA

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldız oyuncusu Lamine Yamal için ilginç bir geceydi. Genç yıldız, mücadeleye dakikalar kala ısınmada adduktor kas yaralanması sebebiyle soyunma odasına gönderildi.

Tedavisinin ardından sahaya çıkarak taraftarların yüreğine su serpen İspanyol yıldız, "Dalya" dediği maçta performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaran Lamine Yamal, 17 yaşında 100. maçına çıktı ve toplamda 22 gol/33 asist istatistikleri yakalayarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Inter ile Barcelona arasındaki rövanş maçı, 6 Mayıs Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.