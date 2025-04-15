(Aston Villa - PSG) (Borussia Dortmund - Barcelona) maçları CANLI İZLE UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçları oynanıyor. Aston Villa ilk maçtan aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından PSG'yi konuk ediyor. Borussia Dortmund ise deplasmanda aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından güçlü rakibi Barcelona ile sahasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2025- 21:52