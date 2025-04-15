UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Aston Villa evinde Paris Saint-Germain’i ağırlıyor. İlk maçta Paris'te oynanan mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanan PSG, avantajı eline geçirmiş olsa da hata yapmak istemiyor. Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibi, kendi sahasında mucizeye imza atmak ve turu geçmek için sahaya çıkacak. Luis Enrique önderliğindeki PSG, ilk maçta elde ettiği skorun rehavetine kapılmadan, kontrollü ve akılcı bir oyunla yarı final biletini cebine koymayı hedefliyor. Doue, Dembele ve Vitinha gibi yıldızlarıyla son derece tehlikeli olan Fransız devi, deplasmanda etkili bir oyunla turu geçmek istiyor. Karşılaşmayı yönetecek isim ise deneyimli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez olacak. Peki, Aston Villa-PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, futbolseverleri bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Rövanş heyecanında bu kez Aston Villa ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşıyor. İlk maçta Parc des Princes'te sahne alan PSG, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yarı final kapısını aralamıştı. Şimdi gözler, rövanş mücadelesinde yaşanacaklara çevrilmiş durumda. Luis Enrique önderliğinde Avrupa arenasında fırtına gibi esen Paris Saint-Germain, avantajlı skorla sahaya çıkmanın rahatlığını taşıyor. Fransız devinin hücum hattında Kvaratskhelia, Doue ve Dembele gibi yıldız isimler dikkat çekerken, PSG hem tecrübesi hem de kadro kalitesiyle Villa Park'tan da istediğini alarak yarı finale adını yazdırmak istiyor. Ancak karşılarında Unai Emery gibi Avrupa kupalarının gediklisi bir teknik adam ve bu sezon Premier Lig'de olduğu kadar Avrupa sahnesinde de adından söz ettiren Aston Villa var. İngiliz ekibi, kendi taraftarı önünde sahaya çıkacağı hayati maçta, erken bir golle oyunun seyrini değiştirmeyi hedefliyor. Peki, Aston Villa-PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA-PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Aston Villa-PSG maçı 15 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-PSG maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-PSG MAÇI CANLI İZLE

ASTON VILLA-PSG MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres, Lucas Digne, Tielemans, McGinn, Asensio, Boubacar Kamara, Ramsey, Rashford

PSG: Donnarumma, Hakimi, Pacho, Beraldo, Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

DEMBELE İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Aston Villa ile oynanacak rövanş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Paris Saint-Germain'de gözler Ousmane Dembele'de olacak. Bu sezon takımın en önemli isimlerinden biri olmayı başaran Fransız yıldız futbolcu, hem Ligue 1'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandırdı. Luis Enrique'nin göreve gelmesinin ardından yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Dembele istatistikleri ile kariyer sezonlarından birini geçirmeyi sürdürüyor. İngiltere'de oynanacak rövanş maçında ilk 11'de başlaması beklenilen 27 yaşındaki futbolcunun skor katkısı verip vermeyeceği heyecanla bekleniyor.

PARIS SAINT-GERMAIN TURU GEÇMEK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Aston Villa ile karşı karşıya gelen PSG, Parc des Princes'te oynanan ilk maçı Doue, Kvaratskhelia ve Mendes'in golleriyle 3-1 kazandı. İngiltere'de oynanacak rövanş maçı öncesi skor avantajını eline alan Luis Enrique'nin öğrencileri, Aston Villa deplasmanında hata yapmak istemiyor. Yarı final biletini alıp, kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen Fransız ekibinin, zorlu karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.