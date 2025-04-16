UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Real Madrid, çeyrek final rövanş maçında Arsenal'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Arsenal'ın Real Madrid'i 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Arsenal maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Alaba; Tchouameni, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli

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