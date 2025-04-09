PSG 3-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. PSG ile Aston Villa, Avrupa’nın en prestijli kupasında kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf ise 3-1'lik skorla PSG oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2025- 23:53