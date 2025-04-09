UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında PSG ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Çekişmeli müsabakada kazanan taraf 3-1'lik skorla Fransız ekibi oldu. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Desire Doue, 49. dakikada Hviça Kvaratshelia ve 90+2. dakikada Nuno Mendes kaydetti. Aston Villa'nın tek sayısı ise 35. dakikada Morgan Reyes'ten geldi. Bu sonuçla PSG rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu.
Öte yandan iki takım arasındaki rövanş mücadelesi 15 Nisan Salı günü saat 22.00'de Aston Villa'nın ev sahipliğinde oynanacak.