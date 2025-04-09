Barcelona 4-0 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Barcelona ile Borussia Dortmund, Avrupa’nın en prestijli kupasında kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf ise 4-0'lık skorla Barça oldu. Katalan devi böylelikle rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2025- 23:51