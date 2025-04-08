UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final aşamasında dev bir randevuya sahne oldu. Arsenal ile Real Madrid, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta gülen taraf ise 3-0'lık skorla Arsenal oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Arsenal oldu. İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 58 ile 70. dakikalarda Declan Rise ve 75. dakikada Mikel Merino kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler müsabakada süre almadı. Bu sonuçla Arsenal rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.