Bayern Münih 1-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Bayern Münih ile Inter, Avrupa’nın en prestijli kupasında kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf ise 2-1'lik skorla Inter oldu. İtalyan devi böylelikle rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2025- 23:54