UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında Bayern Münih ile Inter karşı karşıya geldi.
Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla İtalyan ekibi oldu. Inter'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Davide Frattesi kaydetti. Bayern Münih'in tek sayısı ise 85. dakikada Thomas Müller'den geldi.
Bu sonuçla Inter rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Öte yandan İtalyan ekibinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu müsabakaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.