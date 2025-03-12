UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Atletico Madrid evinde ezeli rakibi Real Madrid’i ağırlıyor. Santiago Bernabéu’da oynanan ilk karşılaşmayı Carlo Ancelotti’nin öğrencileri 2-1 kazanarak avantaj elde etmişti. Ancak Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında bu skoru tersine çevirerek çeyrek final biletini kapan taraf olmayı hedefliyor. Avrupa’nın en prestijli kupasını 15 kez müzesine götüren Real Madrid, bu sezon da zirveye ulaşarak koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek istiyor. Atletico Madrid cephesinde ise tek hedef, taraftarı önünde etkili bir oyun sergileyerek turu geçen taraf olmak. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'i konuk ediyor. İlk karşılaşmada Santiago Bernabéu'da sahne alan Rodrygo ve Brahim Diaz'ın golleriyle 2-1 kazanan Real Madrid, rövanşta da hata yapmadan adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Atletico Madrid'in tek golü ise Julian Alvarez'den gelmişti. Avrupa'nın en başarılı takımı unvanını elinde bulunduran 15 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid, bu sezon da kupayı müzesine götürmek istiyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, deplasmanda avantajını koruyarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Diğer yandan Diego Simeone'nin ekibi ise taraftarının desteğini arkasına alarak zoru başarmak ve çeyrek final bileti almak istiyor. Madrid derbisinde rövanşın büyük bir çekişmeye sahne olması beklenirken, iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Bu kritik mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Gimenez, Lenglet, Rodrigo de Paul, Rivas, Lino, Llorente, Galan, Giuliano Simeone, Griezmann, Julian Alvarez

Real Madrid: Courtois, Valverde, Rüdiger, Raul, Mendy, Camavinga, Tchouameni, Diaz, Vinicius, Rodrygo, Mbappe

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kritik bir mücadeleye çıkacak Real Madrid'de gözler Arda Güler'e çevrildi. Carlo Ancelotti yönetiminde genellikle oyuna sonradan dahil olan A Milli futbolcunun, Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in Madrid derbisinde yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Teknik heyetin şans vermesi durumunda oyuna sonradan girmesi bekleniyor.