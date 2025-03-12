Aston Villa-Club Brugge maçı ŞİFRESİZ İZLE | Aston Villa-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Aston Villa sahasında Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada deplasmanda 3-1’lik önemli bir galibiyet elde eden İngiliz ekibi, bu avantajını kullanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Unai Emery’nin öğrencileri, Villa Park’ta taraftarlarının desteğiyle hata yapmadan turu geçen taraf olmak istiyor. Belçika temsilcisi ise ilk maçtaki yenilgiyi unutturup Aston Villa’yı deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmanın peşinde. Peki, Aston Villa-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2025- 20:30