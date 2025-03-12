Aston Villa-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Aston Villa, Villa Park'ta Club Brugge'ü ağırlıyor. İlk maçı Belçika'da 3-1 kazanan İngiliz ekibi, avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Unai Emery yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Villa, taraftarının önünde hata yapmadan turu geçmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçta Leon Bailey, Mechele'nin kendi kalesine attığı gol ve Asensio'nun skoru belirleyen vuruşuyla kazanan Aston Villa, sahasında da aynı istikrarı sürdürmek istiyor. Club Brugge cephesinde ise Cuyper'in attığı gol, tur umudunu tamamen kaybetmemelerini sağladı. Nicky Hayen'in öğrencileri, deplasmanda zoru başarıp çeyrek final biletini almak için sahaya çıkacak. Heyecan dolu karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Peki, Aston Villa-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ASTON VILLA-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Aston Villa-Club Burgge maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
ASTON VILLA-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Club Brugge maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ASTON VILLA-CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE
ASTON VILLA-CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Martinez, Disasi, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Tielemans, Rashford, Rogers, Bailey, Watkins
Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper, Onyedika, Jashari, Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutlga