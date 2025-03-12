UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Lille sahasında Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Almanya’da oynanan ilk maçta 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılan iki ekip, Fransa’da kozlarını paylaşarak çeyrek final bileti için mücadele edecek. İç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Lille, seyircisinin desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Niko Kovac yönetiminde yeni bir kimlik kazanmaya çalışan Borussia Dortmund ise zorlu deplasmanda hata yapmadan tur atlamak istiyor. Peki, Lille-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Lille-Bourssia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Lille evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Almanya'da oynanan ilk karşılaşmada Karim Adeyemi ve Hákon Haraldsson'un attığı gollerle 1-1'lik eşitlik bozulmazken, iki ekip de çeyrek final biletini alabilmek için sahaya çıkacak.Fransa temsilcisi Lille, iç saha avantajını kullanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Bruno Genesio yönetiminde turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı başaran Lille, güçlü rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeyi amaçlıyor. Alman devi Borussia Dortmund ise Niko Kovac yönetiminde yeni bir ivme yakalamanın peşinde. Sarı-siyahlılar, zorlu Fransa deplasmanından galibiyetle ayrılarak çeyrek final biletini almak istiyor.İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Lille-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

LILLE-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Lille-Borussia Dortmund maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

LILLE-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier, Meunier, Diakite, Ribeiro, Ismaily, Mukau, Andre, Ethan Mbappe, Bouaddi, Haraldsson, David

Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Emre Can, Ryerson, Brandt, Gross, Sabitzer, Guirassy, Adeyemi, Bynoe-Gittens