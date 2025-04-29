UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek finalde Real Madrid'i iki kez mağlup eden Arsenal ile Aston Villa'yı gol farkıyla geride bırakan PSG kozlarını paylaşıyor. Yarı finaldeki diğer mücadele ise Barcelona ile Inter arasında oynanacak.
ARSENAL - PSG MAÇI 11'LERİ
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Merino, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Trossard
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Arsenal - PSG maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ARSENAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arsenal - PSG maçı 29 Nisan Salı günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.