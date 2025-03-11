Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Allianz Arena'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan Bayern Münih, güçlü kadrosuyla turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Harry Kane'in iki golle yıldızlaştığı, Jamal Musiala'nın ise skoru belirlediği mücadelede avantajı kapan kırmızı-beyazlılar, Vincent Kompany yönetiminde çeyrek final biletini almak istiyor. Bundesliga'da da zirve mücadelesi veren Münih ekibi, hem Almanya'da hem de Avrupa'da sezonu zaferle kapatmayı amaçlıyor.Öte yandan, Xabi Alonso'nun öğrencileri, ilk maçta alınan farklı yenilginin izlerini silmek ve taraftarı önünde mucize bir dönüşe imza atmak istiyor. İlk maçta çift sarı kart görerek oyun dışı kalan Nordi Mukiele'nin cezalı olması, Leverkusen adına önemli bir eksik olarak göze çarpıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve ne zaman?
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı 11 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Kovar, Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Wirtz, Adli
Bayern Münih: Urbig, Laimer, Upamecano, Min-Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Olise, Musiala, Coman, Kane