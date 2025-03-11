TIKLA İZE | Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı HANGİ KANALDA? Saat kaçta ve ne zaman? (Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen evinde Bayern Münih’i ağırlıyor. İlk maçta Allianz Arena’da 3-0’lık net bir galibiyet alan Bayern Münih, avantajını kullanarak çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Vincent Kompany’nin öğrencileri, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Geçtiğimiz sezonu Bundesliga şampiyonu olarak tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta’ya kaybeden Leverkusen, bu kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve ne zaman?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2025- 20:55