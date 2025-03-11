UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter sahasında Feyenoord’u ağırlıyor. Hollanda’da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden İtalyan devi, evinde hata yapmadan tur biletini cebine koymak istiyor. Hakan Çalhanoğlu’nun liderliğinde çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Inter, iç saha avantajını da en iyi şekilde kullanmayı amaçlıyor. Öte yandan, Robin van Persie yönetiminde yeni bir kimlik kazanmaya çalışan Feyenoord, zorlu deplasmanda tarihi bir geri dönüş yapma peşinde. Peki, Inter-Feyenoord maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Inter-Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter sahasında Feyenoord'u ağırlıyor. Hollanda'daki ilk maçta Marcus Thuram ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 kazanan İtalyan ekibi, avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Simone Inzaghi yönetiminde Şampiyonlar Ligi zaferi hayali kuran Inter, evinde hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. İtalyan devinde gözler, orta sahadaki kilit isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun durumuna çevrildi. Tecrübeli oyuncunun rövanş mücadelesinde sahada olup olmayacağı merak konusu. Öte yandan, Robin van Persie yönetiminde çıkış arayan Feyenoord, İtalya'da büyük bir sürprize imza atmanın peşinde. İlk maçta beklediği sonucu alamayan ve tur şansını zora sokan Hollanda temsilcisi, erken bulacağı bir golle mücadeleyi farklı bir noktaya taşımayı amaçlıyor. Peki, Inter-Feyenoord maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

INTER-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Inter-Feyenoord maçı 11 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

INTER-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Feyenoord maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-FEYENOORD MUHTEMEL 11'LER

Inter: Martinez, Pavard, de Vrij, Acerbi, Hakan, Barella, Mkhitaryan, Bastoni, Dumfries, Thuram, Martinez

Feyenoord: Wellenreuther, Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno, Moder, Smal, Ivanusec, Moussa, Ueda, Carranza

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OLACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamlayan Inter'de gözler Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağını çevrildi. Son oynanan Monza maçında 2-0 geriye düşmelerine rağmen takımının 2. golünü kaydeden ve geri dönüşün mimarlarından olan Hakan Çalhanoğlu'nun Feyenoord ile oynanacak rövanş maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.