Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, 87'nci dakikada Harvey Elliott'dan geldi.
PSG'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Paris Saint-Germain, 22. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçti. Ancak gol, ofsayt sebebiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU
PSG'nin Liverpool'a 1-0 kaybetmesiyle birlikte Fransız ekibinin 22 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Başkent ekibi, son olarak 26 Kasım 2024 tarihinde oynanan yine bir Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Bayern Münih'e 1-0 mağlup olmuştu.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Anfield'da oynanacak.