UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester City sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester City ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Club Brugge maçı 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE