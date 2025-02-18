UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Benfica rövanş maçında Monaco'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta Benfica'nın Monaco'yu 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Monaco maçı 18 Şubat Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

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