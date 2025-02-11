Juventus-PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak. İtalyan devi Juventus, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Son 16'ya yükselmek isteyen iki ekip, sahada kıyasıya bir mücadele verecek. İç saha avantajını kullanarak rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefleyen Juventus, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan galibiyete uzanmak istiyor. PSV Eindhoven ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak Hollanda'daki maça avantajlı çıkmayı planlıyor. Bu sezon Thiago Motta yönetiminde yeniden yükselişe geçmek isteyen ev sahibi takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Dusan Vlahovic, Kolo Muani ve Kenan Yıldız gibi yetenekli isimlerle hücumda etkili olmayı amaçlayan İtalyan ekibi, iç sahada oynayacağı maçta rakibine üstünlük kurarak avantaj yakalamak istiyor. Hollanda futbolunun köklü kulüplerinden PSV Eindhoven, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Peter Bosz'un öğrencileri, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak iyi bir grafik çizdi. Juventus karşısında kontrollü bir oyun sergileyerek deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Hollanda temsilcisi, hata yapmadan son 16 biletini almayı hedefliyor. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Peki, Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Juventus-PSV Eindhoven maçı 11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.
JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-PSV Eindhoven maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI CANLI İZLE
KENAN YILDIZ İLK 11'DE OLACAK MI?
Bu sezon Juventus ile gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Kenan Yıldız'ın PSV Eindhoven maçında oynaması bekleniyor. Thiago Motta ve ekibinin A Milli futbolcuya ilk 11'de şans vermesi beklenirken, genç oyuncunun nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor.