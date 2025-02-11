UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Juventus ile PSV Eindhoven, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında yoluna devam edebilmek için kritik bir mücadeleye çıkıyor. İlk maçta avantajı eline almak isteyen Juventus, seyircisi önünde hata yapmadan tur kapısını aralamayı hedefliyor. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ise zorlu deplasmandan güçlü bir skorla dönerek rövanş öncesi üstünlük sağlamak istiyor. Bu sezon teknik direktör Thiago Motta yönetiminde istikrarlı bir grafik çizmeye çalışan ev sahibi takım, yeni formatta oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligi 20. sırada tamamlayan İtalyan devi, istediği seviyeye henüz ulaşamasa da play-off aşamasında kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Kenan Yıldız’ın da forma giymesi beklenen mücadelede siyah-beyazlılar, savunmadaki sert oyunuyla rakibini durdurup hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi planlıyor. Hollanda futbolunun köklü ekiplerinden PSV Eindhoven, yeni formatta 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligi 14. sırada tamamladı. Teknik direktör Peter Bosz’un öğrencileri, zorlu deplasmanda güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergileyerek tur için avantaj elde etmeyi hedefliyor. Hücum gücüyle dikkat çeken Hollanda ekibi, Juventus’un savunmasını aşmak için etkili ayaklarına güveniyor. Peki, Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Juventus-PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak. İtalyan devi Juventus, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Son 16'ya yükselmek isteyen iki ekip, sahada kıyasıya bir mücadele verecek. İç saha avantajını kullanarak rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefleyen Juventus, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan galibiyete uzanmak istiyor. PSV Eindhoven ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak Hollanda'daki maça avantajlı çıkmayı planlıyor. Bu sezon Thiago Motta yönetiminde yeniden yükselişe geçmek isteyen ev sahibi takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Dusan Vlahovic, Kolo Muani ve Kenan Yıldız gibi yetenekli isimlerle hücumda etkili olmayı amaçlayan İtalyan ekibi, iç sahada oynayacağı maçta rakibine üstünlük kurarak avantaj yakalamak istiyor. Hollanda futbolunun köklü kulüplerinden PSV Eindhoven, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Peter Bosz'un öğrencileri, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak iyi bir grafik çizdi. Juventus karşısında kontrollü bir oyun sergileyerek deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Hollanda temsilcisi, hata yapmadan son 16 biletini almayı hedefliyor. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Peki, Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Juventus-PSV Eindhoven maçı 11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-PSV Eindhoven maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI CANLI İZLE

KENAN YILDIZ İLK 11'DE OLACAK MI?

Bu sezon Juventus ile gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Kenan Yıldız'ın PSV Eindhoven maçında oynaması bekleniyor. Thiago Motta ve ekibinin A Milli futbolcuya ilk 11'de şans vermesi beklenirken, genç oyuncunun nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor.