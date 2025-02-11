Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon yeni formatıyla dikkat çekiyor. Play-off turunda iki Ligue 1 ekibi Brest ile Paris Saint-Germain (PSG) kozlarını paylaşacak. Turnuvanın sürpriz takımlarından biri olan Brest, grup aşamasında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak organizasyonda iddialı bir performans sergiledi. Öte yandan, Fransa'nın futbol devi PSG de aynı performans grafiğini sergileyerek, averaj farkıyla 15. sırada yer aldı. Luis Enrique yönetimindeki başkent ekibi, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Brest-PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Brest-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunun en büyük sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor. Yeni formatın ilk heyecanlarından biri, iki Fransız ekibi Brest ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında yaşanacak. Lig aşamasını aynı puanda tamamlayan iki takım, son 16'ya kalabilmek için kıyasıya bir mücadele verecek. İlk maçta ev sahibi olacak Brest, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almayı hedefliyor. Teknik direktör Eric Roy'un öğrencileri, turnuvanın flaş takımlarından biri olarak dikkat çekerken, taraftar desteğiyle PSG karşısında önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG ise Şampiyonlar Ligi'nde final hedefini sürdürüyor. Paris ekibi, ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak rövanş öncesi rahatlamak istiyor. Yeni transfer Khvicha Kvaratskhelia'nın sahada nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, hücum hattında Dembélé ve Barcola'nın etkili bir oyun ortaya koyması bekleniyor. Peki, Brest-PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

BREST-PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Brest-PSG maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

BREST-PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Du Roudourou Stadyumu'nda oynanacak Brest-PSG maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.