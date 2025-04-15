Aston Villa 3-2 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçında Aston Villa ile PSG karşı karşıya geldi. Aston Villa ilk maçtan aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından sahasında Fransız ekibini 3-2'lik skorla mağlup etti fakat bu skor İngilizlere yetmedi ve turu geçen taraf PSG oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2025- 23:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025- 00:20