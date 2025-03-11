Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool'u seri penaltı atışları sonucunda eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG, Ousmane Dembele'yle golü buldu ve toplam skorda eşitliği sağladı. Normal sürenin geri kalanı ve uzatma dakikalarında toplam skorda eşitlik bozulmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti.
Paris Saint-Germain'de penaltı için topun başına geçen Vitinha, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembele ve Desire Doue golü bulurken, Liverpool'da ise sadece Mohamed Salah, kullandığı penaltı atışını gole çevirebildi. Darvwin Nunez ve Curtis Jones'ın Liverpool adına penaltı için topun başına geçip kaçırmaları sonucu İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Bu karşılaşmayla birlikte Paris Saint-Germain, çeyrek finale yükseldi.