Liverpool 0(1)-(4)1 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Paris Saint-Germain, Liverpool deplasmanına konuk oldu. Konuk ekip, sahasında 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında ev sahibi ekibi seri penaltı atışları sonucu mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İşte maçın detayları...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2025- 02:00