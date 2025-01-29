UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi'nde bu akşam 18 maç oynanıyor. Devler Ligi'nde son sekize kalan takımların yanı sıra 9-24 sıralamasında yer alan takımlar play-off hakkı elde edecek.

25-36 sıralamasında yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 8. HAFTA

23:00 B.Dortmund - Shakhtar Donets

23:00 B.Leverkusen - Sparta Prag

23:00 Aston Villa - Celtic

23:00 Inter - Monaco

23:00 Juventus - Benfica

23:00 Sturm Graz - Rb Leipzig

23:00 Lille - Feyenoord

23:00 Salzburg - Atletico Madrid

23:00 Sporting Cp - Bologna

23:00 Manchester Cit - Club Brugge

23:00 Psv Eindhoven - Liverpool

23:00 Stuttgart - Psg

23:00 Brest - Real Madrid

23:00 Barcelona - Atalanta

23:00 Girona - Arsenal

23:00 Dinamo Zagreb - Ac Milan

23:00 Young Boys - Kizilyildiz