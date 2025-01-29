UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi'nde bu akşam 18 maç oynanıyor. Devler Ligi'nde son sekize kalan takımların yanı sıra 9-24 sıralamasında yer alan takımlar play-off hakkı elde edecek.
25-36 sıralamasında yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 8. HAFTA
23:00 B.Dortmund - Shakhtar Donets
23:00 B.Leverkusen - Sparta Prag
23:00 Aston Villa - Celtic
23:00 Inter - Monaco
23:00 Juventus - Benfica
23:00 Sturm Graz - Rb Leipzig
23:00 Salzburg - Atletico Madrid
23:00 Sporting Cp - Bologna
23:00 Manchester Cit - Club Brugge
23:00 Psv Eindhoven - Liverpool
23:00 Stuttgart - Psg
23:00 Brest - Real Madrid
23:00 Barcelona - Atalanta
23:00 Girona - Arsenal
23:00 Dinamo Zagreb - Ac Milan
23:00 Young Boys - Kizilyildiz