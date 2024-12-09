RB Leipzig - Aston Villa maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. RB Leipzig sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2024- 11:31