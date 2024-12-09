UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Shaktar Donetsk sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maçı 10 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK - BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE