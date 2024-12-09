UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Brest sahasında PSV'y ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Brest ile PSV kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - PSV maçı 10 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

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