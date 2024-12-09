Dinamo Zagreb - Celtic maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dinamo Zagreb sahasında Celtic'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2024- 09:50 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024- 09:50