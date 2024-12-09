UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Atalanta sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. La Liga'da son hafta takımının ikinci golünü kaydeden Arda Güler'in de bu maçta şans bulup bulmayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Carlo Ancelotti yönetiminde geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sahibi olan Real Madrid, 2024-2025 sezonunda da kupanın sahibi olmak istiyor. Sezon başında Fransız yıldız Kylian Mbappe ile kadrosunu güçlendiren eflatun-beyazlıların Atalanta karşısında Arda Güler'e şans verip vermeyeceği merak ediliyor.

La Liga'nın 17. haftasında Girona filelerini havalandıran Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde sonradan oyuna girerek şans bulması bekleniyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Real Madrid 10 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

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