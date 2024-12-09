UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Girona sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Arne Slot yönetiminde sezona formda başlayan Liverpool, ligde ve Avrupa'da zirvede yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Girona ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Liverpool maçı 10 Aralık Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

GİRONA - LİVERPOOL DONETSK MAÇI CANLI İZLE