UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayer Leverkusen sahasında Inter'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayer Leverkusen ile Inter kozlarını paylaşacak. Bundesliga'nın son şampiyonu Leverkusen, Xabi Alonso yönetiminde bu sezonda etkili bir performans ortaya koymaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde 10 puanla 6. sırada yer alan Alman takımı, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

13 puana sahip olan Inter'de ilk 8 hedefi doğrultusunda Leverkusen karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Teknik Direktör Simone Inzaghi ile son yıllarda başarılı sonuçlar elde eden İtalyan devi, Seria A'da 1 maç eksikle Napoli'nin 3 puan arkasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen - Inter maçında ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Inter maçı 10 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI CANLI İZLE