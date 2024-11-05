UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Shakhtar Donetsk sahasında Young Boys'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk - Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Shakhtar Donetsk ile Young Boys kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Young Boys maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK - YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE