Monaco 2-3 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, deplasmanda Monaco'yu 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2024- 01:13