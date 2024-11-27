UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool, Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleden 3 puan ile ayrılan taraf 2-0 skorla Liverpool oldu.
İngiliz ekibinin gollerini 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada Cord Gakpo kaydetti.
Ayrıca karşılaşmanda Real Madrid'de 61. dakikada Kylian Mbappe, Liverpool'da 70. dakikada Mohamed Salah penaltı vuruşundan yaralanamadı.
Bu maç sonrasında 5'te 5 yapan İngiliz ekibi puanını 15'e yükseltirken, İspanyol temsilcisi 6 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 başladı. 57. dakikada yerini Vazquez'e bıraktı
🇹🇷 Arda Güler, Liverpool karşılaşmasına ilk 11'de başlıyor 😎 pic.twitter.com/bGm3sUq3JP— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
ARDA'NIN FRİKİĞİ AZ FARKLA DIŞARIDA
Arda Güler'in frikiği 👀 #UCL pic.twitter.com/KVUqiqM9cb— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
ASENCIO ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Raúl Asencio'dan kritik müdahale 😱 Çizgiden çıkardı 🔥 pic.twitter.com/u8S00lgc0X— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
LIVERPOOL AÇILIŞI YAPTI
🔥 Mac Allister'ın golüyle çılgına dönen Liverpool'un meşhur KOP tribünü. 😳#TRTSporDijital pic.twitter.com/Wxl2pnWc9b— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
MBAPPE KELLEHER'İ GEÇEMEDİ
Mbappe Anfield'da penaltıyı kaçırdı! 😳 #UCL pic.twitter.com/sQEZ0yCakO— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
SALAH PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ
Mohamed Salah da penaltıyı kaçırdı! 🫣 #UCL pic.twitter.com/rhOiyaa5Gi— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
CODY GAKPO NOKTAYI KOYDU
Sahne sırası Cody Gakpo'da! Harika yükseldi, müthiş bitirdi 😎 #UCL #TRTSporDijital pic.twitter.com/0MLnrALBu0— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024