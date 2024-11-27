Liverpool 2-0 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Liverpool ve Real Madrid Anfield'da karşı karşıya geldi. Dev maçın kazananı 2-0'lık skorla İngiliz ekibi oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2024- 01:07