UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Twente sahasında Salzburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Twente - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Twente ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Twente - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TWENTE - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Salzburg maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.