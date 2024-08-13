UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. APOEL Nicosia sahasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, APOEL Nicosia - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

APOEL Nicosia - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. APOEL Nicosia ile Slovan Bratislava kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, APOEL Nicosia - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

APOEL NİCOSİA - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

APOEL Nicosia - Slovan Bratislava maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.