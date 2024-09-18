Manchester City 0-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan'lı Inter Ada'dan puanla döndü!
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Manchester City ile Inter kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mcaüdele 0-0 sona erdi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2024- 00:10
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Manchester City ile Inter golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla M. City ve Inter Devler Ligi'ne 1'er puanla başladı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 82. dakikada Davide Frattesi'ye yerini bıraktı.
DİĞER HABERLER