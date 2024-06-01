UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ile Real Madrid dev finalde kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

DORTMUND - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

BORUSSIA DORTMUND - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ:

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho, Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Ferland Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr

BORUSSIA DORTMUND - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başladı TV 8'den canlı yayınlanıyor.

DEV FİNALE SLOVEN HAKEM

Borussia Dortmund - Real Madrid maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olduğu müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapıyor.

REAL MADRID 15'İNCİ, BORUSSIA DORTMUND İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Devler Ligi finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı. Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.

İKİ TAKIM 15. KEZ KARŞILAŞTI!

Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı. Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.

TÜRK FUTBOLCULAR SAHNEDE

Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk Devler Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek. Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.