UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Real Madrid ve RB Leipzig kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanmak ve adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Real Madrid ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - RB Leipzig maçı 6 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.