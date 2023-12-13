UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya devi RB Leipzig, Young Boys'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB Leipzig - Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Young Boys kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEİPZİG - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Young Boys maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.