UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nin çeyrek finalinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanyol ekibi Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BORUSSIA DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug

Atletico Madrid: Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Azpilicueta; Morata, Griezmann

DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dortmund - Atletico Madrid maçı 22.00'de başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.