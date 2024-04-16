UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nin çeyrek finalinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanyol ekibi Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BORUSSIA DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ
Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug
Atletico Madrid: Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Azpilicueta; Morata, Griezmann
DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Dortmund - Atletico Madrid maçı 22.00'de başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.