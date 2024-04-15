UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci müsabakasında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ilgaz'ın hakem gözlemcisi olacağı karşılaşma, Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.