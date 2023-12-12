UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında sona gelindi. Temsilcimiz Galatasaray rakipleri Manchester United ile Bayern Münih, Old Trafford Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Manchester United - Bayern Münih mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
MANCHESTER UNITED - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Manchester United - Bayern Münih maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Manchester United: Onana, Dalot, Maguire, Shaw, Reguilon, McTominay, Amrabat, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund.
Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Kane.