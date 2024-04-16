UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Arsenal maçı 17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE