UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçlarıyla sürüyor. Dortmund sahasında PSV'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dortmund - PSV maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Dortmund ile PSV kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - PSV maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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