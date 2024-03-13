UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Atletıco Madrid, evinde Inter'i ağırlıyor. İlk maç İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İki ekibinde tur atlamak istediği mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ATLETICO MADRID - INTER MAÇI 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Witsel, Savic, Lino, Molina, De Paul, Koke, Marcos Llorente, Griezmann, Morata
Inter: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Miki, Dumfries, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram
ATLETICO MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Inter maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.