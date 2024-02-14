UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. İtalya ekibi Lazio evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Lazio - Bayern Münih mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Lazio - Bayern Münih maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Isaksen, Felipe Anderson, Immobile.
Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane.