Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi'ne heyecan devam ediyor. Galatasaray U19 deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag U19 ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan 6. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Galatasaray U19, 3 puan almak için Kopenhag'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG U19 - GALATASARAY U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı 12 Aralık Salı günü saat 18:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.